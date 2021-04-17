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Болтон гордится тем, что Россия ввела против него санкции

Светлана Головина
00:33 17.04.2021
Бывший советник президента США по нацбезопасности назвал введенные Россией против него санкции гордостью.
Болтон гордится тем, что Россия ввела против него санкции
© Фото: Serg Glovny ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Бывший советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что гордится введенными против него российскими санкциями.

По его словам, Россия «заслуживает самого жесткого осуждения» якобы за попытки «подорвать образ жизни» американцев.

«Я горжусь тем, что меня признали голосом американских интересов», - написал Болтон в своем Twitter-аккаунте.

Ранее МИД России в ответ на введенные США санкции, закрыл въезд в страну для нескольких американских чиновников и деятелей, в числе которых оказались Джон Болтон и экс-глава ЦРУ Роберт Вулси.

Также под санкции со стороны России попали генпрокурор США, директор ФБР, министр внутренней безопасности, директор Федерального бюро тюрем, советник президента по внутренней политике, бывшая постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности и директор Национальной разведки.

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