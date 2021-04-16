Опубликованы имена американцев, которым запрещен въезд в Россию
В ответ на введенные США санкции против России, МИД РФ закрыл въезд в страну для нескольких американских чиновников и деятелей, которые способствовали реализации антироссийского курса. Перечень опубликован на сайте РФ.
В «черный список» попали:
- Генеральный прокурор США Мэррик Гарланд
- Директор ФБР Кристофер Рэй
- Директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль
- Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас
- Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс
- Советник Президента США по внутренней политике, бывшая постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности Сьюзан Райс.
Отмечается, что въезд в Россию закрыт бывшему помощнику Президента США по национальной безопасности и постоянному представителю при ООН Джону Болтону и бывшему директору ЦРУ Роберту Вулси.
Также МИД РФ опубликовал список мер в ответ на введенные США санкции и последовавшие за ними действия стран НАТО. В перечень контрмер вошли ответные высылки дипломатов, ограничения найма посольствами работников из России и многое другое.
Ранее в Белом доме объявили о новых антироссийских санкциях. Администрация Джозефа Байдена намерена ввести ограничения против шести компаний, якобы поддерживающих «хакерские операции спецслужб».
Позиция США заключается в том, что попавшие под санкции предприятия якобы консультировали спецслужбы, производили оборудование, обеспечивали доступ к определенным сетям и так далее. Одной из таких компаний станет военный технополис «ЭРА». Также в США приняли выслать из страны 10 российских дипломатов.