Опубликованы имена американцев, которым запрещен въезд в Россию

В ответ на введенные США санкции против России, МИД РФ закрыл въезд в страну для нескольких американских чиновников и деятелей, которые способствовали реализации антироссийского курса. Перечень опубликован на сайте РФ.

В «черный список» попали:

- Генеральный прокурор США Мэррик Гарланд

- Директор ФБР Кристофер Рэй

- Директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль

- Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас

- Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс

- Советник Президента США по внутренней политике, бывшая постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности Сьюзан Райс.

Отмечается, что въезд в Россию закрыт бывшему помощнику Президента США по национальной безопасности и постоянному представителю при ООН Джону Болтону и бывшему директору ЦРУ Роберту Вулси.

Также МИД РФ опубликовал список мер в ответ на введенные США санкции и последовавшие за ними действия стран НАТО. В перечень контрмер вошли ответные высылки дипломатов, ограничения найма посольствами работников из России и многое другое.

Ранее в Белом доме объявили о новых антироссийских санкциях. Администрация Джозефа Байдена намерена ввести ограничения против шести компаний, якобы поддерживающих «хакерские операции спецслужб».

Позиция США заключается в том, что попавшие под санкции предприятия якобы консультировали спецслужбы, производили оборудование, обеспечивали доступ к определенным сетям и так далее. Одной из таких компаний станет военный технополис «ЭРА». Также в США приняли выслать из страны 10 российских дипломатов.