В стране и мире Появились кадры масштабного пожара на складе в Королеве Анна Берестовая Масштабы возгорания на подмосковном складе видны на кадрах съемки с места происшествия. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: «Звезда» демонстрирует кадры с места масштабного возгорания на территории подмосковного складского помещения. По последним данным, пожар в городе Королеве распространился на тысячу квадратных метров площади. На видео можно наблюдать, как дымящееся крупное здание активно полыхает изнутри, пока сотрудники экстренных служб тушат огонь с помощью специальной пожарной техники. Ранее сообщалось, что склад в Московской области оказался охвачен огнем. Информации о пострадавших не поступало. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика