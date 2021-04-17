Появились кадры масштабного пожара на складе в Королеве
Масштабы возгорания на подмосковном складе видны на кадрах съемки с места происшествия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
«Звезда» демонстрирует кадры с места масштабного возгорания на территории подмосковного складского помещения. По последним данным, пожар в городе Королеве распространился на тысячу квадратных метров площади.
На видео можно наблюдать, как дымящееся крупное здание активно полыхает изнутри, пока сотрудники экстренных служб тушат огонь с помощью специальной пожарной техники.
Ранее сообщалось, что склад в Московской области оказался охвачен огнем. Информации о пострадавших не поступало.