В стране и мире В подмосковном Королеве полыхает склад на площади в тысячу «квадратов» Светлана Головина В Московской области загорелся склад с минеральной ватой на площади в тысячу квадратных метров. © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: В подмосковном Королеве произошло возгорание складского помещения, сообщает ГУ МЧС РФ по Московской области. В огне оказалась тысяча квадратных метров. «На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось плотное задымление внутри склада. Здание 50 на 50 метров, горит по всей, внутри находится минеральная вата», - уточняется в заявлении. Информация о пострадавших не поступала.



На место направлен химический отряд для замеров предельно допустимой концентрации вредных примесей в воздухе. К тушению пожара привлечены 64 человека и 18 единиц техники. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика