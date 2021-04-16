Иностранные курсанты Вольского военного института вакцинировались от COVID-19
Курсанты-иностранцы Вольского военного института сделали прививку от коронавируса.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Иностранные курсанты Вольского военного института вакцинировались от COVID-19.
Курсанты специального факультета из стран Ближнего Востока, Южной Америки, Африки и Азии перед началом процедуры прошли углубленный медицинский осмотр у врача с обязательной термометрией. При отсутствии противопоказаний прививка выполняется российской вакциной «Спутник V».
Вакцинация проводится добровольно на основании письменного согласия военнослужащих.
Ранее вакцинация военнослужащих ЦВО и гражданского персонала от COVID-19 завершилась в Тыве. Военнослужащим, а также гражданскому персоналу в регионе были введены оба компонента вакцины от коронавирусной инфекции.