Иностранные курсанты Вольского военного института вакцинировались от COVID-19.

Курсанты специального факультета из стран Ближнего Востока, Южной Америки, Африки и Азии перед началом процедуры прошли углубленный медицинский осмотр у врача с обязательной термометрией. При отсутствии противопоказаний прививка выполняется российской вакциной «Спутник V».

Вакцинация проводится добровольно на основании письменного согласия военнослужащих.

Ранее вакцинация военнослужащих ЦВО и гражданского персонала от COVID-19 завершилась в Тыве. Военнослужащим, а также гражданскому персоналу в регионе были введены оба компонента вакцины от коронавирусной инфекции.