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Иностранные курсанты Вольского военного института вакцинировались от COVID-19

Алена Миронова
06:24 16.04.2021
Курсанты-иностранцы Вольского военного института сделали прививку от коронавируса.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Иностранные курсанты Вольского военного института вакцинировались от COVID-19. 

Курсанты специального факультета из стран Ближнего Востока, Южной Америки, Африки и Азии перед началом процедуры прошли углубленный медицинский осмотр у врача с обязательной термометрией. При отсутствии противопоказаний прививка выполняется российской вакциной «Спутник V».

Вакцинация проводится добровольно на основании письменного согласия военнослужащих.

Ранее вакцинация военнослужащих ЦВО и гражданского персонала от COVID-19 завершилась в Тыве. Военнослужащим, а также гражданскому персоналу в регионе были введены оба компонента вакцины от коронавирусной инфекции.

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