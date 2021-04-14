Вакцинация военнослужащих ЦВО и гражданского персонала от COVID-19 завершилась в Тыве

Личный состав соединений и воинских частей Центрального военного округа, дислоцированных в Республике Тыва, а также гражданский персонал, полностью завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции. Им были введены первый и второй компоненты отечественной вакцины «Спутник V».

К вакцинации были привлечены все категории военнослужащих и гражданский персонал соединений и воинских частей, которые ранее не болели COVID-19 и не имели симптомов простудных заболеваний. Перед процедурой проводился обязательный медицинский осмотр у терапевта с измерением температуры тела и тестированием на наличие антител к коронавирусной инфекции.

С военнослужащими и гражданским персоналом проводились предварительные беседы, в которых была доведена информация о COVID-19 и воздействии препарата на организм человека. Вакцинирование проводилось с письменного согласия военнослужащих и гражданского персонала.