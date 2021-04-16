В стране и мире ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Нейва» из Екатеринбурга Алена Миронова Центральный банк России отозвал лицензию у екатеринбургского банка «Нейва». © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда Читайте нас на: Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Нейва» (Екатеринбург). Об этом сообщает регулятор. Приказ датирован 16 апреля 2021 года. Согласно документу, банк неоднократно нарушал законодательство РФ, а в частности требования, предусмотренные статьей 7.2 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Ранее ЦБ отозвал лицензию у банка «Мегаполис». Организация занимала 234 место в банковской системе России по величине активов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика