ЦБ отозвал лицензию у банка «Мегаполис»
Организация занимала 234 место в банковской системе России по величине активов.
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Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Мегаполис». Об этом говорится в сообщении регулятора.
По данным ЦБ, банк нарушал законодательство РФ, в отношении организации неоднократно применялись меры воздействия.
«Банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения», - говорится в сообщении.
Как уточняется, в денежно-кредитной организации назначили временную администрацию, которая будет действовать, пока не будет определен конкурсный управляющий либо ликвидатор.