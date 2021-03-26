В стране и мире ЦБ отозвал лицензию у банка «Мегаполис» Анна Назайкина Организация занимала 234 место в банковской системе России по величине активов. © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда Читайте нас на: Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Мегаполис». Об этом говорится в сообщении регулятора. По данным ЦБ, банк нарушал законодательство РФ, в отношении организации неоднократно применялись меры воздействия. «Банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения», - говорится в сообщении. Как уточняется, в денежно-кредитной организации назначили временную администрацию, которая будет действовать, пока не будет определен конкурсный управляющий либо ликвидатор. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика