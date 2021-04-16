Крупный калибр: курсанты центра снайпинга ЗВО поразили цели на дальностях до 1300 метров

Курсанты центра снайпинга Западного военного округа в ходе контрольных занятий на полигоне в Ленинградской области отработали поражение целей на дальностях до 1300 метров.

На учебных полях военнослужащие выполнили нормативы по занятию необорудованной позиции для стрельбы, определению исходных данных для выстрела, маскировке в различных условиях местности. При выполнении упражнений на стрельбу снайперы вели огонь из крупнокалиберных винтовок АСВК Корд, 7,62 мм винтовок СВ-98, бесшумных ВСС.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске были выбраны лучшие стрелки в упражнении «Дуэль» в рамках конкурса «Снайперский рубеж». Соревнование прошло на полигоне Поливно.