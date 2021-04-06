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Дуэль снайперов: в Ульяновске выбрали лучших в рамках этапа конкурса «Снайперский рубеж»

Анна Касаткина
05:30 06.04.2021
Снайперские пары состязались в стрельбе из СВД по двум специальным мишеням на дальности до 400 метров.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Ульяновске определили победителей в упражнении «Дуэль» этапа по полевой выучке среди снайперов Воздушно-десантных войск «Снайперский рубеж» АрМИ-2021. Соревнование прошло на полигоне Поливно Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения.

Снайперские пары состязались в стрельбе из СВД по двум специальным мишеням в виде металлического гонга размером до 30 сантиметров на дальности до 400 метров. Упражнение выполняли по две снайперские пары одновременно с исходного рубежа из положения лежа.

По команде «Вперед» участники выдвигались на рубеж открытия огня, изготавливались для стрельбы и поражали мишени на своем направлении. Арбитры на огневом рубеже наблюдали за результатами стрельбы и при поражении мишеней другой снайперской парой на ее направлении подавали команду «Стоп», закрывая флажком прицел.Победившая снайперская пара продолжала выполнять упражнение вместе с другой парой, вышедшей в следующий тур.

В упорной и бескомпромиссной борьбе победителем упражнения «Дуэль» в дивизионе «Армейский снайпер» стала снайперская пара команды Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Второе место завоевали представители Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения. Почетное третье место заняли десантники из Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения.

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