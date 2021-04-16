Россиянам назвали «самый отвратительный мед»

С наступлением долгожданного весеннего потепления постепенно оживает природа и появляются такие особенные для этого времени продукты, как майский мед. Апитерапевт Валентина Касьяненко объяснила, насколько такая сладость хороша и что делает именно майский мед особенным.

«Как раз самый отвратительный мед – это майский... Пчелы зимой болеют. Их к началу весны начинают лечить различными химическими препаратами», - указала медик.

У таких пчел, по словам эксперта, плохо развиты слюнные железы, так как они забиты лекарственными веществами. Между тем эти железы активным образом участвуют в переработке нектара растений в мед. Так и выходит, что насекомые откладывают мед далеко не лучшего качества.

«Они же не знают, что они больные», - высказалась Касьяненко.

Именно из-за этого мед в последний весенний месяц выходит наиболее вредным – полным ненужных химических веществ.