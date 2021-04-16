Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Остановили войны»: Шойгу рассказал, за что удостоен звания Героя России

Светлана Головина
02:45 16.04.2021
Глава Минобороны рассказал детали присвоения ему звания Героя России.
«Остановили войны»: Шойгу рассказал, за что удостоен звания Героя России
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
Читайте нас на:

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что звания Героя России был удостоен за участие в миротворческих операциях. Одной из первых была операция в Южной Осетии в 1992 году.

«Она действительно была первая в этой части. Остановка войны, создание и введение миротворческих сил, разведение враждующих сторон, разминирование. Много там сопутствующих было вещей», - сказал Шойгу.

Министр обороны рассказал, что тогда впервые познакомился с моздокским госпиталем. В медучреждении он провел всего пару дней, однако «ему хватило».

Сразу после Южной Осетии была Абхазия, параллельно - Приднестровье.

«Тогда за очень короткий период в Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье был создан алгоритм миротворчества и остановки войны. Тогда остановили эти войны», - сказал Шойгу в интервью газете «Комсомольская правда».

Отдельно глава оборонного ведомства выделил операцию в Сирии и воссоединение с Крымом. По его словам, ситуация в САР позволила сделать российской армии качественный серьезный шаг вперед - проверить всю систему образования и боевой подготовки, людей и оружие, а также «возродить боевой дух офицера».

«Говоря про Крым, я должен начать с главного -с благодарности нашему Верховному главнокомандующему, что доверил эту работу. И без преувеличения скажу, наш президент фактически в ежечасном режиме управлял этой операцией», - сказал Шойгу.

Звание Героя России было присвоено Сергею Шойгу в сентябре 1999 года. Согласно указу президента, он был удостоен золотой звезды «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в экстремальных ситуациях».

В субботу, 17 апреля, исполнится 30 лет, как министр возглавил Российский корпус спасателей, в дальнейшем преобразованный в МЧС.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
02:45 В стране и мире
«Остановили войны»: Шойгу рассказал, за что удостоен звания Героя России
01:09 В стране и мире
«Брались за любую работу»: как Шойгу сделал МЧС России лучшим в мире спасательным ведомством
00:56 В стране и мире
Видео
МЧС опубликовало кадры пожара на московском складе
00:06 В стране и мире
Байден заявил, что предложил Путину встретиться этим летом в Европе
00:00 Армия
У границ РФ были обнаружены 43 иностранных самолета-разведчика за неделю
Популярное
Популярное
Видео
Гастроэнтеролог раскрыла секрет правильного питания перед сном
Видео
Убили прямо во время ужина: ВСУ обстреляли из артиллерии многоэтажки Донецка
Шашлык без мяса: шеф-повар рассказал, как приготовить вкусно на углях фрукты, рыбу и морепродукты
Видео
Эксперт рассказала, в каких случаях чувство голода является поводом для обращения к врачу
Видео
Эксперт предупредила о новом способе мошенничества при бронировании гостиниц
Мясников назвал частую ошибку пациентов при головной боли
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.