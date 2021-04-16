«Остановили войны»: Шойгу рассказал, за что удостоен звания Героя России

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что звания Героя России был удостоен за участие в миротворческих операциях. Одной из первых была операция в Южной Осетии в 1992 году.

«Она действительно была первая в этой части. Остановка войны, создание и введение миротворческих сил, разведение враждующих сторон, разминирование. Много там сопутствующих было вещей», - сказал Шойгу.

Министр обороны рассказал, что тогда впервые познакомился с моздокским госпиталем. В медучреждении он провел всего пару дней, однако «ему хватило».

Сразу после Южной Осетии была Абхазия, параллельно - Приднестровье.

«Тогда за очень короткий период в Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье был создан алгоритм миротворчества и остановки войны. Тогда остановили эти войны», - сказал Шойгу в интервью газете «Комсомольская правда».

Отдельно глава оборонного ведомства выделил операцию в Сирии и воссоединение с Крымом. По его словам, ситуация в САР позволила сделать российской армии качественный серьезный шаг вперед - проверить всю систему образования и боевой подготовки, людей и оружие, а также «возродить боевой дух офицера».

«Говоря про Крым, я должен начать с главного -с благодарности нашему Верховному главнокомандующему, что доверил эту работу. И без преувеличения скажу, наш президент фактически в ежечасном режиме управлял этой операцией», - сказал Шойгу.

Звание Героя России было присвоено Сергею Шойгу в сентябре 1999 года. Согласно указу президента, он был удостоен золотой звезды «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в экстремальных ситуациях».



В субботу, 17 апреля, исполнится 30 лет, как министр возглавил Российский корпус спасателей, в дальнейшем преобразованный в МЧС.