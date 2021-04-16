Из-за пожара на московском складе частично обрушилась кровля

В складском помещении, загоревшемся на юго-востоке столицы, из-за нанесенного пламенем урона постройке произошло частичное обрушение кровли здания. В настоящий момент площадь пожара составляет около 700 «квадратов».

Горение на месте инцидента приобрело отрытую форму. Пожарно-спасательные подразделения, работающие над устранением пожара, действуют с соблюдением техники безопасности и правил охраны труда. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского ГУ МЧС РФ.

До этого сообщалось, что огонь, изначально начал распространяться на втором этаже трехэтажного дома. Кадры с места происшествия ранее опубликовало столичное ведомство.