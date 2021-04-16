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Из-за пожара на московском складе частично обрушилась кровля

Анна Берестовая
02:37 16.04.2021
Горение трехэтажного складского здания в Москве привело к обрушению кровли постройки.
Из-за пожара на московском складе частично обрушилась кровля
© Фото: МЧС РФ
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В складском помещении, загоревшемся на юго-востоке столицы, из-за нанесенного пламенем урона постройке произошло частичное обрушение кровли здания. В настоящий момент площадь пожара составляет около 700 «квадратов».

Горение на месте инцидента приобрело отрытую форму. Пожарно-спасательные подразделения, работающие над устранением пожара, действуют с соблюдением техники безопасности и правил охраны труда. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского ГУ МЧС РФ.

До этого сообщалось, что огонь, изначально начал распространяться на втором этаже трехэтажного дома. Кадры с места происшествия ранее опубликовало столичное ведомство.

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