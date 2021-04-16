В стране и мире МЧС опубликовало кадры пожара на московском складе Анна Берестовая МЧС РФ продемонстрировало кадры, снятые на месте возгорания одного из этажей складского здания в Москве. © Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: МЧС России опубликовало кадры, снятые на территории Москвы, где накануне загорелось здание склада. На видео можно наблюдать, как специалисты экстренных служб пожарной техникой работают над полной ликвидацией возгорания внутри помещения. Согласно последней информации, площадь пожара составила около 700 квадратных метров. Ранее сообщалось, что трехэтажное складское помещение вспыхнуло в столице. Вероятной причиной появления огня стало воспламенение электрокабеля. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика