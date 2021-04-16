Пожар на «Невской мануфактуре» в Петербурге ликвидирован

На территории Санкт-Петербурга усилиями сотрудников регионального МЧС РФ был полностью ликвидирован пожар на «Невской мануфактуре». Экстренные службы занимались тушением пожара с понедельника, 12 апреля.

Как указали в петербургском ГУ МЧС, по состоянию на 23.00 16 апреля огонь полностью устранен. Об этом пишет ТАСС.

Ранее гендиректор предприятия был арестован на два месяца в связи с обвинениями в несении ответственности за крупный пожар на «Невской мануфактуре». Задержанный свою вину признавать отказался.