Суд арестовал гендиректора «Невской мануфактуры» по делу о пожаре

После крупного пожара в Санкт-Петербурге задержанный генеральный директор «Невской мануфактуры» Максим Макеев отправится в СИЗО.

«Суд считает, что ходатайство следствия (о заключении под стражу - прим.ред.) обосновано. Суд считает необходимым избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу», - передает ТАСС.

Мера пресечения для Макеева избрана на два месяца. Задержанный свою вину в крупном пожаре не признает.

Отметим, что Макеев был задержан после происшествия вместе со своим заместителем.

Возгорание на территории «Невской мануфактуры» произошло днем в понедельник, 12 апреля. Площадь пожара составила порядка 10 тысяч квадратных метров, захватив несколько соседних зданий.

В результате пожара погиб один сотрудник МЧС.