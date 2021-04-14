Суд арестовал гендиректора «Невской мануфактуры» по делу о пожаре
Суд в Санкт-Петербурге отправил гендиректора Макеева в СИЗО.
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После крупного пожара в Санкт-Петербурге задержанный генеральный директор «Невской мануфактуры» Максим Макеев отправится в СИЗО.
«Суд считает, что ходатайство следствия (о заключении под стражу - прим.ред.) обосновано. Суд считает необходимым избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу», - передает ТАСС.
Мера пресечения для Макеева избрана на два месяца. Задержанный свою вину в крупном пожаре не признает.
Отметим, что Макеев был задержан после происшествия вместе со своим заместителем.
Возгорание на территории «Невской мануфактуры» произошло днем в понедельник, 12 апреля. Площадь пожара составила порядка 10 тысяч квадратных метров, захватив несколько соседних зданий.
В результате пожара погиб один сотрудник МЧС.