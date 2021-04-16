Жириновский предложил необычный способ решения проблемы с водной блокадой Крыма
Политик отметил, что фактически может хватить одной только угрозы, без реальных действий со стороны России.
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Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил кардинальный способ принуждения Киева к снятию водной блокады Крыма. По задумке парламентария, стоит лишь поставить под угрозу Днепр.
«Украину можно быстро заставить подать воду в Крым. Достаточно просто начать строить дамбу у истоков Днепра в Смоленской области», - заявил Жириновский.
При этом он подчеркнул, что реального перекрытия Днепра может и не понадобиться, а хватит одного только факта угрозы.
Ранее крымские власти запланировали предъявить иски трем гражданам Украины, которых на полуострове считают организаторами водной блокады. С таким заявлением выступил председатель республиканского парламента Владимир Константинов.