Жириновский предложил необычный способ решения проблемы с водной блокадой Крыма

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил кардинальный способ принуждения Киева к снятию водной блокады Крыма. По задумке парламентария, стоит лишь поставить под угрозу Днепр.

«Украину можно быстро заставить подать воду в Крым. Достаточно просто начать строить дамбу у истоков Днепра в Смоленской области», - заявил Жириновский.

При этом он подчеркнул, что реального перекрытия Днепра может и не понадобиться, а хватит одного только факта угрозы.

Ранее крымские власти запланировали предъявить иски трем гражданам Украины, которых на полуострове считают организаторами водной блокады. С таким заявлением выступил председатель республиканского парламента Владимир Константинов.