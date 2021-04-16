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МИД РФ: Россия отходит от практики не «подсвечивать» публично ответы на действия Вашингтона

Алексей Курильченко
20:43 16.04.2021
Россия приняла решения публично освещать все ответные меры на действия Вашингтона.
МИД РФ: Россия отходит от практики не «подсвечивать» публично ответы на действия Вашингтона
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В Министерстве иностранных дел России приняли решение отойти от практики не освящать публично ответы на действия и санкции США. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

«Принимая во внимание беспрецедентный характер спровоцированных Вашингтоном осложнений в российско-американских отношениях, принято решение отойти от обычной практики не "подсвечивать" публично предпринимаемые российской стороной контрмеры», - говорится в сообщении.

Также МИД опубликовал список американцев, которым запрещен въезд в Россию. В перечень вошли генеральный прокурор США, директор ФБР и другие высокопоставленные лица.

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