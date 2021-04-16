Лавров: посол Антонов продолжает консультации в Москве

Посол России в США Анатолий Антонов продолжает консультации в Москве. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским коллегой.

«Посол Антонов продолжает консультации», — цитирует слова Лаврова RT.

По словам министра «ситуация достаточно многослойная, в ней нужно подробно разобраться».

Ранее в МИД РФ сообщили, что ожидать возвращения посла РФ в США Анатолия Антонова в Вашингтон в ближайшее время не приходится. Сроки решения данного вопроса зависят от готовности американских партнеров сделать шаг в сторону нормализации отношений с Россией.