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Сергею Никоненко - 80 лет: коллеги и друзья поздравили знаменитого актера с юбилеем, который он встретит на сцене

Россина Бодрова
09:12 16.04.2021
В день своего 80-летнего юбилея Сергей Никоненко, воплотивший на экранах более 200 популярных кинообразов, будет на рабочем посту и выйдет на сцену в спектакле «Калина красная» по произведениям Шукшина.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
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Знаменитый актер и драматург Сергей Никоненко, которому, кажется, подвластны все образы - от поэта Есенина до генерала Родимцева в «Сталинграде», - день своего 80-летия проведет на сцене. Сегодня вечером у него музыкальный спектакль на сцене театра «Русская песня» - «Калина красная» по мотивам произведений Василия Шукшина, который был его близким другом.

Внешне второго такого актера, который стал уже легендой отечественного кино, не найти. Кажется, что к роли Сергея Есенина молодого артиста Никоненко вела сама судьба - они были одного роста и даже жили в одном доме на Арбате. Сейчас там располагается музей-квартира поэта, за которой актер присматривает уже 30 лет.

«Известный драматург, поэт привел меня за руку к Урусевскому - вот вам, говорит, Есенин. Хотя на эту роль пробовались, по-моему, Миронов, Табаков и Видов», - рассказал народный артист РСФСР.

Коренной москвич никогда не ставил себя выше приезжих. Несмотря на то что четыре театральных училища отказали Никоненко, он все же поступил во ВГИК. 

«Можно говорить, что есть те ребята, которые ничего, кроме арбатских кафе и центральных улиц, не знают. А в нем сидит такое знание России. И не поддельное. Ты начинаешь удивляться и думаешь: "Господи, откуда же у него все это?"», - отзывается о друге и коллеге народный артист РФ Борис Невзоров.

Никоненко - рекордсмен по количеству ролей в кино. На его счету более 200 экранных образов, среди которых практически не было отрицательных персонажей, - журналист, участковый, инспектор ГАИ, да и просто хороший парень, голубые глаза и взгляд которого проникали в самое сердце. Каждая роль для Никоненко - как отдельно прожитая жизнь. При этом на работе он и своей собственной жизнью рисковал, и не раз: так, во время съемок фильма «Освобождение» артиста контузило.

«Самострел произошел из пушки 76-го калибра, я оказался рядом с выходом снаряда. Если бы был впереди, это мог быть летальный исход. А я находился чуть-чуть сзади, поэтому хватило того, что я потерял сознание, и меня на руках донесли до машины дежурной скорой помощи, которая меня увезла», - вспоминает актер. 

Руководивший целой следственной группой на протяжении 12 лет полковник Гордеев по прозвищу Колобок в сериале «Каменская» станет одним из народных образов в исполнении Никоненко. Как он все успевает - и сам не может понять. Но в свои 80 лет о выходе на пенсию не задумывается, а наоборот - спешит на работу, в театр.

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