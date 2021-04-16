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Синоптик пообещал москвичам теплые выходные

Алексей Курильченко
17:52 16.04.2021
Сотрудник центра погоды «Фобос» рассказал о погоде в Московской области в конце недели.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Александр Синенков, сотрудник центра погоды «Фобос», рассказал о погоде в Московской области в выходные. По его словам, в столичном регионе ожидается теплая погода без осадков.

«Погода будет преимущественно солнечная, с облаками, без осадков. Осадки мы ожидаем только на юге Московской области. Температура в дневные часы в субботу и воскресенье будет существенно выше средних значений, просто не так жарко, как было. По ночам тоже не так уж и холодно для середины апреля. Такая погода продержится в московском регионе до середины недели, потом будет облачно, пройдут дожди», - рассказал Синенков.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о том, что лето в этом году будет немного жарче обычного. Эксперт назвал лето 2021 года «персиковым».

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