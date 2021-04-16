Астрономы обнаружили в космосе «розовую дыру»
Эксперты обнаружили в космосе черную дыру, излучающую свечение розового спектра.
© Фото: NASA
Исследователи НАСА опубликовали изображение космической «розовой дыры». Ученые отметили, что цвет космического объекта невозможно определить невооруженным взглядом, но телескопы, отслеживающие невидимый глазу электромагнитный спектр, показывают дыру в розовом цвете.
«Такое излучение несвойственно для черных дыр - у объекта ULX радиация превышена в три тысячи раз. Объект проявляет свойства старой, непостоянной и массивной черной дыры», - сообщили в НАСА изданию Express.
Ранее астрономы доказали существование черных дыр промежуточной массы. Речь идет о космическом теле с массой, примерно в 55 тысяч раз превышающей массу Солнца, которое образовалось во времена ранней Вселенной.