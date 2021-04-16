Молодой человек устроил стрельбу в Балашихе

В Балашихе неизвестный, прогуливаясь по улице, совершил несколько выстрелов в воздух из автомата.

Кадры произошедшего появились в Сети. На них видно, как молодой человек в белой куртке ходит по двору жилого комплекса и стреляет из оружия по сторонам. После он зашел в подъезд одного из домов ЖК «Алексеевская роща» вместе с оружием.

Жители дома в социальных сетях отметили, что слышали три выстрела, от которых сразу же проснулись. Одна из жительниц написала, что утром видела на асфальте восьмисантиметровые гильзы.