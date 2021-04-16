Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Песков: Путин обсудил ответные меры на санкции США с Совбезом

Алексей Курильченко
16:16 16.04.2021
Президент РФ обсудил ответные меры на санкции США с членами Совета безопасности.
Песков: Путин обсудил ответные меры на санкции США с Совбезом
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
Читайте нас на:

Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил ответные меры на американские санкции в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Состоялся разговор об ответных мерах на введенные накануне санкции США в отношении нашей страны», - заявил Песков журналистам.

Ранее в Кремле заявили, что последнее слово об ответе на санкции США остается за Путиным. Песков отметил, что принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:03 Армия
Видео
Шойгу рассказал, кто на самом деле самым первым пожертвовал средства на возведение Главного храма ВС РФ
14:13 Армия
«Помни войну»: Северный флот и РГО обнаружили в Баренцевом море затонувшую советскую подводную лодку
13:22 В стране и мире
Мишустин предложил Лукашенко подумать об интеграции налоговых систем, но «без поглощения»
11:35 В стране и мире
Видео
«Уроки истории для них - ничто»: эксперт оценил перспективу изменения отношений РФ и США после речи Байдена
09:12 В стране и мире
Видео
Сергею Никоненко - 80 лет: коллеги и друзья поздравили знаменитого актера с юбилеем, который он встретит на сцене
Популярное
Популярное
Видео
Гастроэнтеролог раскрыла секрет правильного питания перед сном
Видео
Гастроэнтеролог рассказала, каким должно быть питание при занятиях спортом
Видео
Убили прямо во время ужина: ВСУ обстреляли из артиллерии многоэтажки Донецка
Шашлык без мяса: шеф-повар рассказал, как приготовить вкусно на углях фрукты, рыбу и морепродукты
Видео
Эксперт рассказала, в каких случаях чувство голода является поводом для обращения к врачу
Видео
Эксперт предупредила о новом способе мошенничества при бронировании гостиниц
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.