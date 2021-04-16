Песков: Путин обсудил ответные меры на санкции США с Совбезом
Президент РФ обсудил ответные меры на санкции США с членами Совета безопасности.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил ответные меры на американские санкции в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Состоялся разговор об ответных мерах на введенные накануне санкции США в отношении нашей страны», - заявил Песков журналистам.
Ранее в Кремле заявили, что последнее слово об ответе на санкции США остается за Путиным. Песков отметил, что принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял.