«Я могу считать свою жизнь состоявшейся»: Шойгу вспомнил, как происходило воссоединение Крыма с Россией

Сергей Шойгу в фильме «Министр», который выйдет сегодня в 22:30 на телеканале «Звезда», вспомнил, как происходило воссоединение Крыма с Россией.

«Верховный главнокомандующий, я это без преувеличения говорю, фактически в ежечасном режиме управлял этой операцией», - отметил министр обороны.

Министр отметил, что в Крыму было чрезвычайно важно не допустить пролития крови, дать крымчанам изъявить свою волю: в какой стране они хотят жить.

«Я лично счастливый человек, что мне довелось участвовать в этой большой, огромной, крайне важной для нашей страны работе. Я могу считать свою жизнь состоявшейся после того, что было сделано», - подчеркнул глава Минобороны.

Шойгу вспомнил и о состоянии участвовавших в операции специалистов. По его словам, они выполнили задачу исключительно точно, в том числе, и в политическом смысле, ведя себя максимально тактично и корректно. В частности, не было эпизодов оскорбления украинских флагов.

Сергей Шойгу добавил, что при наличии на полуострове большого количества украинских военных частей и подразделений флота, при наличии большого количества оружия, бескровное обеспечение безопасности было очень непростой задачей, однако ее удалось выполнить.

Напомним, что Крым вернулся в состав России после референдума, проведенного 16 марта 2014 года. За это проголосовали 96,77% избирателей в республике и 95,6% - в Севастополе.