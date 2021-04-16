Шойгу рассказал о становлении современного Русского географического общества

Президент Русского географического общества, министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о том, как появилась идея создать организацию. По словам главы РГО, своим замыслом он поделился с президентом России в ходе оказания помощи животным. Тогда Владимир Путин просил главу оборонного ведомства помочь с тиграми.

«Я предложил Владимиру Владимировичу создать организацию, на что он сказал: "Я давно думаю создать организацию, которая будет заниматься исследованиями, ареалом обитания разных животных, их сбережением". Начали искать - и вдруг Русское географическое общество. Они, как курицы-наседки, сидели и сберегли это все за совершенно мизерные деньги и зарплату», - рассказал Шойгу в интервью для документального фильма «Министр».

РГО не прекращало своей деятельности с момента основания в 1845 году. Когда Сергей Шойгу в 2009 году посетил его штаб-квартиру, то он обнаружил, что здание находится практически в аварийном состоянии - потолок был разрушен снарядом еще в период блокады Ленинграда.

Несмотря на это, РГО удалось сохранить совершенно уникальные документы, в частности, рукописные дневники Николая Миклухо-Маклая и глобус, на котором нанесена Тувинская Народная Республика, появившаяся в 1924 году. Шойгу подчеркнул, что «удалось восстановить все».

Сейчас региональные отделения РГО открыты во всех 85 регионах страны. Общество объединяет специалистов в области географии и смежных наук, путешественников, экологов и общественных деятелей. В перечне основных направлений деятельности общества экспедиции, исследования, охрана природы и многое другое.