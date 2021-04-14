Страсть к познанию: Сергей Шойгу рассказал об экспедициях и планах РГО

Три панно, пример дружбы между Швецией и России, были изготовлены в частной мастерской королевства Бутана - уже этим вечером они отправятся в Туву. Где на родине Сергея Шойгу будут установлены в одном из буддистских монастырей, практически полностью разрушенном в годы войны.

А началось все с экспедиции Русского географического общества. Президент РГО Сергей Шойгу вручает удостоверения новым членам попечительского совета. Его председатель - Владимир Путин - по видеосвязи обращается к собравшимся.

«Для воплощения амбициозных планов у Русского географического общества, по сути, есть все. Есть десятки тысяч образованных, деятельных исследователей, путешественников, ученых. Есть весьма солидный авторитет и в России, и в мире. Есть и реальная, солидная помощь со стороны попечительского совета и медиа-совета. Здесь особо отмечу ваше, уважаемые коллеги, неизменно внимательное, неравнодушное отношение к Русскому географическому обществу, постоянное участие в его жизни. Значительное число научных достижений, ярких инициатив, которые в последние годы стали реальностью, были реализованы, стали таковыми именно благодаря вам, вашей поддержке. Ваша помощь – искренняя, от души. Она основана на глубоком понимании всей значимости деятельности Русского географического общества и его энтузиастов для нашей страны, для всего общества», - отметил президент.

Забота об экологии и сохранение хрупкого равновесия на планете - то, что объединяет известных предпринимателей и ученых со всего мира. Вот, например, в углу экрана - один из богатейших людей мира, владелец «Алибаба» Джек Ма. Отделения РГО есть практически во всех уголках России. Ежегодно под эгидой этой организации организуют десятки крупномасштабных экспедиций, проводят фотоконкурс «Самая красивая страна» и пишут Географический диктант. За десять лет участие в массовых просветительских проектах РГО приняли 50 миллионов человек более чем из ста стран мира.

«85 отделений, 159 местных ячеек, провели более 130 тысяч мероприятий. Группа сайтов РГО стала одним из крупнейших ресурсов. С 2012 посетили 24 млн человек, 70 млн просмотров. Напомню, что РГО не получает государственного финансирования», - подчеркнул Шойгу.

Один из знаковых проектов - «Главный фасад России». Так еще адмирал Макаров называл Арктику. За три года там проведено шесть экспедиций, определена максимальная глубина Баренцева моря и найдено 400 артефактов. С ледокола «Илья Муромец» обнаружено затонувшее судно «Вайгач».

Совсем недавно завершилась комплексная экспедиция «Умка», во время которой сразу 3 атомных подводных лодки всплыли в условном районе Северного Ледовитого океана. Сергей Шойгу рассказывает, с какими неожиданными трудностями столкнулись военные моряки.

«Надо отдать должное, всплыли в назначенное время. Ко одной из этих вешек... докопался до нее медведь и долго ходил вокруг нее. Вынуждены были отгонять», - поделился Шойгу.

Еще одна предстоящая экспедиция - обследование аэродромов знаменитого Алсиба. С Аляски в Сибирь в годы войны по ленд-лизу перегнали восемь тысяч самолетов. Владимира Путина спрашивают, что он думает о помощи союзников.

«Нужно привести мнения тех, кто ковал Победу. Один из них, Жуков, говорил, что, если бы не поставки по ленд-лизу, пришлось бы дополнительно повоевать год-два. Тот маршрут, о котором вы сказали. Сами американские лётчики говорили, что летать в таких условиях могут только самоубийцы и русские. Это была героическая страница, о которой мало кто знает. Хочу вас за это поблагодарить», - сказал Путин.

При участии одной из зарубежных нефтяных компаний реализуется проект так называемого плавучего университета. Когда молодые ученые исследуют акваторию современной Волги.

В прошлом РГО отмечало 175-лет со своего создания. По понятным причинам заседание попечительского совета была перенесено. Сегодня оно состоялось. Причем одним из гостей стал академик Гинцбург, директор Центра Гамалеи, совместно с Минобороны разработавшего вакцину «Спутник-V». В память об этом он расписался на глобусе - неизменная традиция РГО.

Кроме Гинцбурга, права расписаться на глобусе был удостоен известный кардиохирург Лео Бокерия и девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина. Особая благодарность - журналистам, освещающим экспедиции.

«Признательность членам медиасовета, его председателю Пескову. Показали 7 лучших документальных фильмов первый канал, культура, звезда. Большое спасибо Эрнсту, Шумакову и Пиманову. Призываю последовать их примеру», - выразил благодарность Шойгу.

Поделился Сергей Шойгу и планами РГО на ближайшие пять лет. Новые уникальные экспедиции - и максимально интерактивные выставки.