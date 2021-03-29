В России создадут единую базу учета находящихся в стране иностранцев

В России будет создана единая информационная платформа для учета иностранных граждан, находящихся на территории страны. Система позволит иностранцам пользоваться информационными сервисами и получать государственные услуги в электронном виде.

«Планом мероприятий по реализации в 2020-2022 годах Концепции государственной миграционной политики предусмотрены работы по созданию информационной структуры, в том числе включающей единую информационную платформу, содержащую данные об иностранном гражданине с возможностью хранения цифрового профиля», - сообщили в МВД агентству ТАСС.

Цифровой профиль будет содержать в себе биометрические данные иностранного гражданина, его правовой статус, информацию о месте жительства и работе. Система также позволит заключать трудовые договора, подтверждать обучение и вносить различные платежи, включая налоговые. Также система будет уведомлять иностранцев о сроках окончания действия документов, разрежающих пребывание в России.