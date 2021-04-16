Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт рассказала о том, как не следует есть мед

Алексей Курильченко
14:47 16.04.2021
Апитреапевт рассказала о людях, для которых употребление меда может быть вредным.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Karl-Josef Hildenbrand, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Апитерапевт Валентина Касьяненко рассказала «Звезде» о том, как не следует есть мед. По ее словам, этот продукт пчеловодства содержит высокое количество сахаров и углеводов, что накладывает свои ограничения на его употребление.

«Нельзя есть продукты пчеловодства, особенно мед, большими ложками. Дело в том, что это высококалорийный продукт, это углеводы. Есть люди, которым нельзя есть мед, например из-за аллергии или сахарного диабета», - рассказала Касьяненко.

Ранее врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала о вреде от избыточного употребления соли и сахара. Эксперт предупредила, что если у человека начинаются какие-то конкретные проблемы и сбои в здоровье, ему всегда следует повнимательнее следить за своим рационом питания.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
14:13 Армия
«Помни войну»: Северный флот и РГО обнаружили в Баренцевом море затонувшую советскую подводную лодку
13:22 В стране и мире
Мишустин предложил Лукашенко подумать об интеграции налоговых систем, но «без поглощения»
11:35 В стране и мире
Видео
«Уроки истории для них - ничто»: эксперт оценил перспективу изменения отношений РФ и США после речи Байдена
09:12 В стране и мире
Видео
Сергею Никоненко - 80 лет: коллеги и друзья поздравили знаменитого актера с юбилеем, который он встретит на сцене
08:49 Армия
Видео
МиГ-31 сопроводил американский стратегический разведывательный самолет RC-135 над водами Тихого океана
Популярное
Популярное
Видео
Гастроэнтеролог раскрыла секрет правильного питания перед сном
Видео
Гастроэнтеролог рассказала, каким должно быть питание при занятиях спортом
Видео
Убили прямо во время ужина: ВСУ обстреляли из артиллерии многоэтажки Донецка
Шашлык без мяса: шеф-повар рассказал, как приготовить вкусно на углях фрукты, рыбу и морепродукты
Видео
Эксперт рассказала, в каких случаях чувство голода является поводом для обращения к врачу
Видео
Эксперт предупредила о новом способе мошенничества при бронировании гостиниц
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.