Эксперт рассказала о том, как не следует есть мед

Апитерапевт Валентина Касьяненко рассказала «Звезде» о том, как не следует есть мед. По ее словам, этот продукт пчеловодства содержит высокое количество сахаров и углеводов, что накладывает свои ограничения на его употребление.

«Нельзя есть продукты пчеловодства, особенно мед, большими ложками. Дело в том, что это высококалорийный продукт, это углеводы. Есть люди, которым нельзя есть мед, например из-за аллергии или сахарного диабета», - рассказала Касьяненко.

Ранее врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала о вреде от избыточного употребления соли и сахара. Эксперт предупредила, что если у человека начинаются какие-то конкретные проблемы и сбои в здоровье, ему всегда следует повнимательнее следить за своим рационом питания.