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Представители ОДКБ обсудили совместные учения в 2021 году

Андрей Аркадьев
13:52 16.04.2021
В ходе переговоров обсуждались замыслы маневров, составы руководства, оперативных групп и привлекаемых контингентов государств - членов ОДКБ.
Представители ОДКБ обсудили совместные учения в 2021 году
© Фото: Пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ
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В Объединенном штабе Организации Договора о коллективной безопасности под руководством первого заместителя начальника штаба генерал-лейтенанта Хасана Калоева состоялись переговоры, посвященные совместным учениям с коллективными силами ОДКБ, которые пройдут в текущем году.

На встрече присутствовали представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Секретариата ОДКБ, сообщает пресс-служба Объединенного штаба.

На 2021 год запланирован целый ряд различных мероприятий в рамках ОДКБ. В рамках оперативно-стратегических учений «Боевое братство - 2021» в Центрально-Азиатском регионе пройдут четыре учения.

В Таджикистане запланированы специальные учения с силами и средствами разведки «Поиск-2021» и совместные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения «Эшелон-2021», а также совместные учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2021». В России пройдут совместные учения с участием миротворцев «Нерушимое братство - 2021».

Ранее глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на заседании Военного комитета ОДКБ в Москве заявил, что Россия рассчитывает на активизацию военного сотрудничества в рамках ОДКБ.

Организация Договора о коллективной безопасности - региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятельности которой являются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам».

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