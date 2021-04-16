Представители ОДКБ обсудили совместные учения в 2021 году

В Объединенном штабе Организации Договора о коллективной безопасности под руководством первого заместителя начальника штаба генерал-лейтенанта Хасана Калоева состоялись переговоры, посвященные совместным учениям с коллективными силами ОДКБ, которые пройдут в текущем году.

На встрече присутствовали представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Секретариата ОДКБ, сообщает пресс-служба Объединенного штаба.

На 2021 год запланирован целый ряд различных мероприятий в рамках ОДКБ. В рамках оперативно-стратегических учений «Боевое братство - 2021» в Центрально-Азиатском регионе пройдут четыре учения.

В Таджикистане запланированы специальные учения с силами и средствами разведки «Поиск-2021» и совместные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения «Эшелон-2021», а также совместные учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2021». В России пройдут совместные учения с участием миротворцев «Нерушимое братство - 2021».

Ранее глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на заседании Военного комитета ОДКБ в Москве заявил, что Россия рассчитывает на активизацию военного сотрудничества в рамках ОДКБ.

Организация Договора о коллективной безопасности - региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятельности которой являются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам».