Глава Генштаба Герасимов заявил, что Россия рассчитывает на активизацию военного сотрудничества в рамках ОДКБ

Россия рассчитывает на активизацию военного сотрудничества в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил в среду начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, открывая в качестве председателя заседание Военного комитета ОДКБ.

Он выразил признательность участникам заседания за то, что несмотря на сохраняющуюся сложную эпидемиологическую обстановку, они прибыли в Москву.

«Рассчитываем, что это будет добрым знаком для активизации военного сотрудничества в рамках ОДКБ, а итоги заседания послужат дальнейшему углублению взаимодействия наших оборонных ведомств», - сказал он.

Герасимов напомнил, что ситуация, связанная с масштабным распространением коронавирусной инфекции, не позволила Военному комитету собраться в 2020 году. Поэтому два заседания были проведены по видеоконференцсвязи.

Глава Военного комитета ОДКБ проинформировал участников заседания об изменениях, происшедших в его составе. Так, на должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения назначен генерал-лейтенант Давтян Артак Матевосович.

На должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны Республики Беларусь назначен генерал-майор Гулевич Виктор Владимирович. На должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Киргизской Республики назначен генерал-майор Тердикбаев Эрлис Джекшенович.

«От лица присутствующих поздравляю коллег с назначениями на высокие посты, желаю доброго здоровья, успехов в служебной деятельности и плодотворной работы в Военном комитете», - сказал Герасимов.

Среди других участников заседания - первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан генерал-лейтенант Бектанов Мурат Карибаевич, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Республики Таджикистан генерал-лейтенант Собирзода Эмомали Абдурахим, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Сидоров Анатолий Алексеевич, заместитель генерального секретаря ОДКБ Хаируллоев Тахир Шералиевич. Заседание Военного комитета ОДКБ проходило в закрытом режиме.

Перед началом заседания Военного комитета ОДКБ его участники осмотрели Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации, музейный комплекс «Дорога памяти» и возложили цветы к монументу «Матерям победителей».