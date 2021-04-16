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Байден высказался о «Северном потоке-2»

Анна Берестовая
01:24 16.04.2021
Президент США ответил на вопросы журналистов относительно трубопровода «Северный поток-2».
Байден высказался о «Северном потоке-2»
© Фото: Jens Büttner dpa Globallookpress
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Глава США Джо Байден дал комментарий по вопросу трубопровода «Северный поток-2». Президент указал, что данная тема обсуждения является сложной и затрагивающей интересы союзников государства в Европе.

Представители прессы попытались узнать, почему американский лидер не ввел дополнительные санкции против строительства. Байден обозначил, что сам является давним противником открытия трубопровода.

«Я тоже давно выступаю против "Северного потока - 2"», - подчеркнул он.

Президент Соединенных Штатов добавил, что вопрос все «еще в игре».

Ранее немецкий политолог назвал «Северный поток - 2» символом отношений между Россией и Европой. Он также отметил, что Германия не собирается руководствоваться желаниями и указаниями США в отношении энергетической политики.

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