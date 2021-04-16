В стране и мире Байден высказался о «Северном потоке-2» Анна Берестовая Президент США ответил на вопросы журналистов относительно трубопровода «Северный поток-2». © Фото: Jens Büttner dpa Globallookpress Читайте нас на: Глава США Джо Байден дал комментарий по вопросу трубопровода «Северный поток-2». Президент указал, что данная тема обсуждения является сложной и затрагивающей интересы союзников государства в Европе. Представители прессы попытались узнать, почему американский лидер не ввел дополнительные санкции против строительства. Байден обозначил, что сам является давним противником открытия трубопровода. «Я тоже давно выступаю против "Северного потока - 2"», - подчеркнул он. Президент Соединенных Штатов добавил, что вопрос все «еще в игре». Ранее немецкий политолог назвал «Северный поток - 2» символом отношений между Россией и Европой. Он также отметил, что Германия не собирается руководствоваться желаниями и указаниями США в отношении энергетической политики. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика