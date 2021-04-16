Робот двойного назначения: какие военные технологии инновационного полиса «ЭРА» могут задействовать в гражданском обществе

Военные технологии, которые развивает инновационный технополис «ЭРА», вполне способны найти применение и в жизни гражданского общества. О том, как именно, в студии программы «Между тем» на телеканале «Звезда» рассказал замначальника полиса по научной деятельности, кандидат технических наук и профессор, полковник Андрей Морозов.

По его словам, «технологии двойного назначения» - одна из четко поставленных перед специалистами «ЭРЫ» задач. В частности, для медицинской отрасли нет принципиального значения в том, где изначально разработана технология - в армии или на гражданке, так как задачи перед врачами стоят в большинстве своем одинаковые. Что касается, к примеру, робототехнических средств, то и они могут оказать посильную помощь при выполнении многих общественных задач.

«Можно устанавливать системы наблюдения, которые будут полезны в наших огромных обширных лесничествах. На корабли можно устанавливать различное оборудование и отслеживать стаи рыб, в том числе и редких, а не только охранять береговую полосу на мелководье. Приведу пример с беспилотниками: первыми подвесами были спасательные круги, и обладающий техническим зрением и искусственным интеллектом аппарат курсировал над пляжем и по определенным признакам определял, что человек тонет, и бросал рядом с ним спасательный круг», - рассказал Морозов.

Ранее он рассказал, как специалисты биолабораторий технополиса «ЭРА» разрабатывают биосенсоры, определяющие наличие в воздухе паров ядовитых веществ. Это позволяет проанализировать в более короткие сроки возможное воздействие яда на человека.

«Железных бойцов» в ВС РФ становится все больше: новые робототехнические комплексы, первое подразделение наземных беспилотных ударных роботов, биоподобные механические «рыбы» и «мухи»-диверсанты, роботы-контрразведчики: что из этого уже внедряется в «боевые порядки» российской армии? Смотрите полное интервью с Андреем Морозовым в новом выпуске «Между тем» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV.