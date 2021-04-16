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Костюмы, маски, биосенсоры: как биотехнологии инновационного полиса «ЭРА» спасают жизни

Егор Левин
10:50 16.04.2021
Помимо персональных защитных средств специалисты разрабатывают устройства, за считаные минуты определяющие наличие в воздухе паров ядовитых веществ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны России
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Замначальника инновационного технополиса «ЭРА» по научной и образовательной деятельности, профессор и кандидат технических наук, полковник Андрей Морозов рассказал об одном из главных и особенно актуальных в настоящее время направлений работы полиса - биотехнологиях. Выполнять соответствующие работы по нему могут выпускники не только военных, но и вузов с биологической специальностью.

Биотехнологии разнообразны, но в настоящий момент преобладающим направлением является борьба с коронавирусом COVID-19.

«Это разработка костюмов с уникальной структурой, разработка масок для работы в "красной зоне" с уникальным переплетением волокон фильтров и мономолекулярного покрытия, которое подвергается нескольким обработкам. Уже проведена апробация, и эту маску мы представляли на форуме “Армия-2020”», - поделился Морозов.

Он рассказал, что специалисты занимаются в том числе и разработкой биосенсоров, определяющих наличие в воздухе паров ядовитых веществ. Фактически биосенсор представляет собой пластину, которая имитирует ткань человеческого организма. Это позволяет проанализировать в более короткие сроки не воздух, а возможное воздействие яда в нем на человека. Об этом он заявил в беседе с ведущей программы «Между тем» на телеканале «Звезда» Наталией Метлиной.

Ранее Морозов также рассказал о задачах нового корпуса технополиса «ЭРА», который получил название «Кулибин». По его словам, это научно-производственный центр, предназначенный для изготовления прототипов, макетов изделий, разрабатываемых в стенах лабораторий либо дизайн-центра полиса.

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