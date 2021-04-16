Апитерапевт объяснила, где нужно собирать самый полезный мед

Утверждать, что именно акациевый или липовый мед самый чистый и натуральный, специалисты настолько категорично никогда не будут. Поскольку такие сорта меда чаще всего являются полифлерными - то есть могут собираться сразу с нескольких видов растений.

Как объяснила «Звезде» апитерапевт Валентина Касьяненко, для работающих в пасечных хозяйствах какой-то процент посторонних примесей других растений в конкретном сорте меда большой значимости не имеет.

«Там может быть много примесей, извините, потому весь нектар и пыльцу пчелы собирают вообще в принципе с цветков. Дальше они уже из этого сырья и делают мед. Единственное, что пчеловоды конечно же стараются обычно, чтобы этот процесс происходил как можно дальше на удалении от черты города и загрязненных улиц и шоссе», - рассказала апитерапевт.

Пасечники для этого вывозят ульи с пчелами специально подальше в чистые поля, чтобы пыльца и нектар, а впоследствии и получающееся из них готовое сырье были очищенными. Поэтому примесей, как объяснила специалист, в одном сорте меда бывает какой-то процент и от других растений, но главное, чтобы они не были опасного для здоровья или химического свойства, что может нанести вред организму.