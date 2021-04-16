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Новый «Кулибин»: в технополисе «ЭРА» назвали задачи своего научно-производственного центра

Егор Левин
09:55 16.04.2021
Среди оборудования нового корпуса помимо привычных станков с числовым программным управлением присутствуют также и принтеры печати пластиком и даже металлом и керамикой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны России
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Каждый корпус российского военного инновационного технополиса «ЭРА» носит свое название в честь того или иного видного ученого. Последний введенный в работу корпус получил название «Кулибин» - в честь известного «нижегородского Архимеда». Известные его решения - это арочный мост, винтовой лифт, часы, которые он подарил императрице Екатерине, в которых помимо непосредственно часового механизма были также и механизм боя, несколько мелодий и движущиеся танцующие фигурки.

«Поэтому название выбрано не случайно: это наш научно-производственный центр, который был торжественно открыт в рамках “Дня инноваций Министерства обороны России”. Это уникальный корпус, предназначенный для изготовления прототипов, макетов изделий, разрабатываемых в стенах лабораторий либо дизайн-центра. Заявки поступают на мини-завод, а это - более тысячи различных станков», - рассказал в эфире программы «Между тем» на «Звезде» заместитель начальника технополиса «ЭРА» по научной и образовательной деятельности, профессор, полковник Андрей Морозов.

Он подчеркнул, что среди оборудования «Кулибина» помимо привычных станков с числовым программным управлением присутствуют также и принтеры печати пластиком и даже металлом и керамикой.

«Все направления исследований, которые есть у нас в технополисе, подают заявки для изготовления макетов и прототипов, а в дальнейшем и их внедрения на перспективу в жизнь», - сказал Морозов.

Между тем «железных бойцов» в Российской армии становится все больше: министр обороны России Сергей Шойгу осмотрел образцы новых робототехнических комплексов, в Сухопутных войсках появится первое подразделение наземных беспилотных ударных роботов. Биоподобные механические «рыбы» и «мухи»-диверсанты, роботы-контрразведчики: что из этого уже внедряется в «боевые порядки» Российской армии? Смотрите полное интервью с Андреем Морозовым в новом выпуске «Между тем» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV.

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