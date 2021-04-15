Складское здание вспыхнуло в Москве: видео с места

Складское помещение загорелось в Москве. Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы сегодня, 15 апреля, в 21.13. Пожар произошел по адресу ул. Шарикоподшипниковская, дом 13, строение 24.

Пожарные оперативно отправились на место происшествия для ликвидации огня. Согласно предварительной информации, на втором этаже трехэтажного здания в настоящее время происходит загорание электрокабеля.

К настоящему моменту данных о пострадавших в пожаре не поступало. Все детали случившегося уточняются. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Москве.