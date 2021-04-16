Байден рассказал, каким был телефонный разговор с Путиным

Глава Соединенных Штатов Джо Байден указал, что состоявшийся до этого разговор по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным был открытым и уважительным. Таким образом он высказался, выступая в Белом доме с речью, посвященной России.

«Я был честным и уважительным, разговор был честным и уважительным», - заявил президент США.

Он также обозначил, что во время беседы государственные лидеры вели речь о характере взаимоотношений между двумя странами. Байден назвал США и РФ великими державами и отметил, что именно они в значительной степени отвечают за политическую стабильность на глобальном уровне.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки рассказала, каким Джо Байден видит взаимодействие с Российской Федерацией. По ее словам, Вашингтону нужны не доверительные отношения с Москвой, а, скорее, предсказуемые.