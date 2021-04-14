Псаки обозначила позицию Байдена в отношениях с РФ

Президенту США Джо Байдену нужны не доверительные отношения с Россией, а скорее - предсказуемые, о чем заявила его пресс-секретарь Дженнифер Псаки.

Во время нового брифинга представительницу Белого дома спросили, определяет ли глава государства отношения с Российской Федерацией, как «честные и стабильные», и хочет ли он добиться именно таких взаимоотношений с Россией.

«Я думаю, что мы стремимся к предсказуемым и стабильным отношениям. Мы не столько стремимся добиться доверия, сколько предсказуемости и стабильности. В мире существуют различные угрозы и президент США хочет сфокусироваться на них, а не на конфронтации с Россией», - объяснила позицию лидера Соединенных Штатов Псаки.

Как известно, накануне лидер США сделал деловой звонок главе Российской Федерации и предложил Владимиру Путину провести в ближайшие месяца личную встречу-саммит где-нибудь «в третьей стране». При этом Дженнифер Псаки пояснила, что пока власти США не отказываются от своего намерения продолжать оказывать давление на Россию ввиду осуждения действий «российского руководства», которые были предприняты им ранее.