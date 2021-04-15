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Число москвичей, получивших первый компонент прививки от COVID-19, превысило миллион

Алена Миронова
10:18 15.04.2021
Уже более миллиона москвичей получили первый компонент прививки от коронавируса.
Число москвичей, получивших первый компонент прививки от COVID-19, превысило миллион
© Фото: Evgeny Sinitsyn, XinHua, Globallookpress
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Число москвичей, получивших первый укол прививки от новой коронавирусной инфекции, превысило миллион человек. Полностью вакцинацию завершили свыше 820 тысяч жителей города. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что почти 45% сделавших прививку - москвичи старше 60 лет, ведь для них защита от коронавируса важнее всего.

Собянин подчеркнул, что столица полностью обеспечена запасами вакцины. Каждый день в Москве осуществляют свою работу 100 стационарных пунктов вакцинации в поликлиниках, а также несколько выездных точек в крупных торговых центрах. А начиная с этой недели вакцинацию на дому могут пройти маломобильные граждане - клиента городских социальных служб, которым затруднительно прийти в поликлинику самостоятельно.

Мэр Москвы призвал граждан не откладывать вакцинацию, особенно в преддверии сезона отдыха и отпусков. По его словам, вакцинация на сегодняшний день - единственный способ вернуться к нормальной жизни.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в нашей стране Мелита Вуйнович оценила вероятность третьей волны коронавируса в России. Она отметила, что риски очередной волны коронавирусной инфекции будут зависеть от того, где и когда вспышка заболевания достигнет своего пика.

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