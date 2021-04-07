Эксперт ВОЗ оценила вероятность третьей волны коронавируса в России

Спрогнозировать вероятность очередной волны коронавирусной инфекции в России почти невозможно. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в нашей стране Мелита Вуйнович. По ее мнению, все будет зависеть от того, когда вспышка инфекции достигнет своего пика, а также где и когда случаи инфицирования возобновятся.

«В настоящее время следует сосредоточиться на спасении жизней и сокращении передачи вируса, потому что независимо от того, на каком этапе распространения вируса страна может оказаться, еще не поздно переломить кризис COVID-19», - заявила Вуйнович в беседе с РИА Новости.

Представитель ВОЗ в России уверена, что наилучшей тактикой противостояния COVID-19 помимо вакцинации является увеличение объемов тестирования, отслеживание контактов больных людей с последующей изоляцией и карантином для зараженных.

Кроме того, ношение медицинских масок, резиновых перчаток и соблюдение социальной дистанции должно соблюдаться повсеместно, подчеркнула Вуйнович. Согласно последним опубликованным данным на 7 апреля, в России выявлены 8 294 новых случая заболевания коронавирусом. С начала пандемии в стране подтверждено 4 606 162 случая COVID-19.