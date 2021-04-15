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Протестующие активисты движения Black Lives Matter в Миннесоте напали на журналистов

Валентина Пескова
09:52 15.04.2021
В штате продолжаются протесты после того, как женщина-полицейский застрелила молодого афроамериканца, при этом демонстранты агрессивно реагируют на снимающие их съемочные группы.
© Фото: imageSPACE, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Активисты движения Black Lives Matter («Жизни чeрных - важны») продолжают устраивать акции протеста в Миннесоте после того, как при задержании там был убит 20-летний афроамериканец Данте Райт. При этом граждане, участвующие в беспорядках, не хотят, чтобы их снимали на камеры, и агрессивно реагируют на съемочные группы журналистов, приезжающие в штат, чтобы освещать событие.

На этот раз агрессию активистов движения вызвала съемочная группа телеканала CNN. После того как демонстранты напали на журналистов, они просто вынудили корреспондентов покинуть площадку у полицейского участка Бруклин-Сентер.

Протесты в штате не утихают с 11 апреля, когда и произошло убийство молодого афроамериканца при задержании его полицией. Национальная гвардия ввела дополнительные силы, но справиться с массовыми беспорядками, мародерством и поджогами пока не удается. Бывшую сотрудницу полиции Ким Поттер, которая застрелила Райта, накануне освободили под залог.

Уже сегодня в ее отношении начнутся судебные слушания - женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Известно, что юношу она убила по ошибке, перепутав электрошокер с пистолетом. Экс-работнику правоохранительных органов грозит до 10 лет лишения свободы.

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