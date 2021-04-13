«Нужно восстановить доверие»: Байден прокомментировал убийство еще одного афроамериканца полицией

Убийство еще одного афроамериканца Данте Райта в Миннеаполисе 12 апреля произошло из-за того, что офицер при задержании перепутала пистолет с электрошокером.

Полиция США опубликовала шокирующие кадры с нагрудной камеры сотрудницы, на которых видно, как задержанный отбивается от полицейских и пытается сбежать. В этот момент женщина-патрульный кричит - «тайзер», что означает применение электрошокера. Однако спустя несколько секунд она заявляет коллегам, что убила Райта. После выстрела автомобиль погибшего проехал несколько улиц и врезался в другую машину.

Опубликованное видео уже прокомментировал президент США, Джо Байден. В своем Twitter он призвал граждан не поддаваться панике и дождаться окончания расследования.

«Сегодня я думаю о Данте Райт и его семье - о боли, гневе и травмах, которые чернокожие американцы испытывают каждый день. Пока мы ждем полного расследования, мы знаем, что нам нужно сделать, чтобы двигаться вперед: восстановить доверие и обеспечить подотчетность, чтобы никто не был выше закона», - написал глава государства.

Тем временем полиция США сама решила раскрыть имя полицейской-офицера, которая застрелила Райта. Женщину зовут Ким Поттер, ее стаж работы составляет 25 лет и теперь она отстранена от службы.

Произошедшее вызвало волну новых бурных протестов в Миннеаполисе, ведь именно там в мае 2020 года при задержании умер погиб афроамериканец Джордж Флойд. Сейчас в городе объявлен режим ЧП и комендантский час. Властям пришлось ввести в город подразделения национальной гвардии.