В Севастополе запущен водозабор на реке Бельбек

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи запустил новый водозабор в Крыму. Этот особый подарок в день воссоединения полуострова с Россией жителям Севастополя приготовило Минобороны.

Уникальный гидротехнический комплекс для обеспечения города пресной водой построили всего за 115 дней. Военные укрепили русло реки Бельбек, установили насосные станции, очистные сооружения, резервуары хранения и другие объекты.

С начала марта сложнейшее гидротехническое сооружение работало в тестовом режиме. Водозабор позволит ежедневно доставлять воду в Севастополь, он сможет обеспечить больше трети потребностей города. Из реки забирается около 30% воды, чтобы не нарушать экологический баланс.

До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала вода из Днепра. Он поступала из Северо-Крымского канала через Днепровский водовод в Севастополь. После воссоединения Крыма с Россией Украина перекрыла канал. С середины октября 2020 года началась реализация плана по обеспечению водоснабжения Крыма и Севастополя, утвержденного правительством РФ.