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Президент Аргентины заявил, что «Спутник V» помог ему легко справиться с COVID-19

Анна Берестовая
05:07 15.04.2021
Глава государства отметил, что благодаря прививанию российской вакциной перенес коронавирусную инфекцию в легкой форме.
Президент Аргентины заявил, что «Спутник V» помог ему легко справиться с COVID-19
© Фото: Дарья Станиславец, Пресс-служба администрации президента Аргентины РИА Новости
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Заразившийся коронавирусной инфекцией президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что российский препарат от COVID-19 «Спутник V» помог ему легко перенести заболевание. С соответствующим заявлением глава государства обратился к своим гражданам.

Об инфицировании лидера страны COVID-19 стало известно 3 апреля. Тогда же медики отметили, что состояние  здоровья Фернандеса является стабильным. Уже с четверга президент планирует вновь приступить к своему стандартному выполнению обязанностей. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее отечественный микробиолог и директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что препарат совместного производства центра Гамалеи и Минобороны России «Спутник V» доказал эффективность при защите от COVID-19. Вакцина, по словам медика, способна противостоять британскому и южноафриканскому штаммам коронавируса.

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