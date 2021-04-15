Президент Аргентины заявил, что «Спутник V» помог ему легко справиться с COVID-19

Заразившийся коронавирусной инфекцией президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что российский препарат от COVID-19 «Спутник V» помог ему легко перенести заболевание. С соответствующим заявлением глава государства обратился к своим гражданам.

Об инфицировании лидера страны COVID-19 стало известно 3 апреля. Тогда же медики отметили, что состояние здоровья Фернандеса является стабильным. Уже с четверга президент планирует вновь приступить к своему стандартному выполнению обязанностей. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее отечественный микробиолог и директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что препарат совместного производства центра Гамалеи и Минобороны России «Спутник V» доказал эффективность при защите от COVID-19. Вакцина, по словам медика, способна противостоять британскому и южноафриканскому штаммам коронавируса.