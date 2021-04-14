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Гинцбург рассказал о вакцине «Спутник V»

Кира Карон
15:50 14.04.2021
Александр Гинцбург рассказал об эффективной защите вакцины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Frank Hoermann, SVEN SIMON, Globalllookpress
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Российский микробиолог, директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал «Звезде» о проведенных исследованиях вакцины «Спутник V».

«Я с самого начала говорил, что к концу ноября этого года Российская Федерация, наше здравоохранение, промышленность сможет обеспечить 70% необходимого объема вакцинации нашего населения», - отметил академик.

По словам Гинцбурга, были проведены испытания вакцины, которая доказала эффективность защиты для вакцинированных от COVID-19.

«Мы совсем недавно проверили сыворотку вакцинированных наших сограждан вакциной "Спутник V". И показали, что сыворотка прекрасно нейтрализует как британский штамм, так и южноафриканский штаммы. Хотя южноафриканский немного хуже, но так как "Спутник V" дает высокую защиту антител, то это небольшая разница в способности нейтрализовать различные штаммы в эффективности использования вакцинного препарата "Спутник V"», - рассказал российский микробиолог.

Также Гинцбург добавил, что недавно был подписан меморандум с Национальным институтом инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани для проведения ряда исследований разных штаммов.

«Та же работа в очень большом объеме запланирована. Буквально вчера был подписан меморандум нашим институтом с институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани, который располагает коллекцией штаммов, возбудителей COVID-19 и всеми актуальными штаммами COVID-19, который циркулирует в Западной Европе. Это нужно для того, чтобы провести расширенные исследования», - заявил Александр Гинцбург.

В заключение специалист отметил, что «Спутник V» достигает высоких результатов.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что надеется на пожизненное сохранение иммунитета после прививки от коронавируса вакциной «Спутник V». Гинцбург надеется, что вакцина будет защищать человека от вируса в течение пяти лет и дольше.

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