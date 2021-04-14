Путевку в Турцию или Танзанию можно обменять на путешествие по России

Путевку, купленную в Турцию или Танзанию, можно обменять на путешествие по России. Об этом сообщили в Ростуризме.

Отмечается, что подобные действия возможно осуществить по согласованию с туроператором. В ведомстве обратились к туроператорам, призвав их к максимально возможному содействию туристам.

Ростуризм запустил горячую линию для путешественников. Так, по номеру +7 (495) 018-64-11 с 9.00 до 21.00 совершенно бесплатно можно обратиться за помощью и ответами на вопросы, связанные с ограничением полетов.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о приостановке авиасообщения с Турцией и Танзанией. Ограничения продлятся с 15 апреля по 1 июня.