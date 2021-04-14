Путевку в Турцию или Танзанию можно обменять на путешествие по России
Обменять приобретенный тур в Турцию или Танзанию по согласованию с туроператором можно будет на путешествие по России.
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Путевку, купленную в Турцию или Танзанию, можно обменять на путешествие по России. Об этом сообщили в Ростуризме.
Отмечается, что подобные действия возможно осуществить по согласованию с туроператором. В ведомстве обратились к туроператорам, призвав их к максимально возможному содействию туристам.
Ростуризм запустил горячую линию для путешественников. Так, по номеру +7 (495) 018-64-11 с 9.00 до 21.00 совершенно бесплатно можно обратиться за помощью и ответами на вопросы, связанные с ограничением полетов.
Напомним, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о приостановке авиасообщения с Турцией и Танзанией. Ограничения продлятся с 15 апреля по 1 июня.