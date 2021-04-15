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Нервирующая статистика: насколько вероятно развитие неврологических осложнений при COVID-19

Анна Берестовая
04:13 15.04.2021
Специалист объяснил, какими неврологическими осложнениями грозит коронавирус и могут ли они быть хроническими.
Нервирующая статистика: насколько вероятно развитие неврологических осложнений при COVID-19
© Фото: West Coast Surfer moodboard Globallookpress
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У зараженных коронавирусной инфекцией пациентов может развиться почти в два раза больше неврологических осложнений, чем у больных гриппом. Соответствующую информацию сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Он также отметил, что среди мужчин старше 35 лет появление осложнений, приводящих к тяжелому течению болезни и реанимации, наблюдается вдвое чаще.

Как указал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, реально узнать разницу в частоте осложнений возможно будет лишь тогда, когда время наблюдения за случаями заражения данными заболеваниями относительно сравняется.

На данный момент, после десятилетий изучения, уже определено, что грипп не поражает нервную систему. Коронавирус же, при этом, способен размножаться в нервных клетках, что и вызывает такой частый симптом, как потеря обоняния. Тем не менее медик подчеркнул, что наиболее вероятными осложнениями все равно останутся те, что поражают дыхательную систему.

«Осложнения чаще всего бывают очень схожие с гриппом», - цитируют эксперта «Аргументы и Факты».

Ученый указал, что спешить с приписыванием некоторых неврологических осложнений COVID-19 не стоит. К примеру, связывать потенциальное развитие деменции с перенесенной коронавирусной инфекцией, по его мнению, однозначно не стоит. Также специалист не взялся утверждать, что COVID способен оставить после себя хронические заболевания.

Ранее британские и американские ученые установили зависимость появления нервных или психических расстройств и заражения коронавирусной инфекцией. Согласно полученным в рамках исследования результатам, соответствующие расстройства развились у каждого третьего пациента, перенесшего заболевание.

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