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Врач рассказала, почему не стоит ехать в теплые страны после COVID-19

Анна Берестовая
05:40 01.04.2021
Осложнения после коронавируса могут испортить отдых и привести к серьезным последствиям.
Врач рассказала, почему не стоит ехать в теплые страны после COVID-19
© Фото: pixabay.com
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Гражданам, оправившимся после COVID-19, некоторое время стоит забыть о путешествиях в жаркие края. Это связано с тем, что задетая вирусом сердечно-сосудистая система может негативно отреагировать на перегрев, что способно проявиться  в образовании тромбов.

Соответствующую информацию озвучила специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ, профессор Галина Иванова. Также от высоких температур не исключено развитие эмболии. При этом, вероятность появления заболевания еще сильнее вырастает.

Специалист также указала, что в горах благодаря разреженному воздуху также увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Для собственной безопасности стоит перед отъездом проконсультироваться с врачом и задать нужные вопросы, но это не заставляет автоматически сидеть на месте. Об этом пишут «Известия».

Ранее специалисты объяснили, почему победить коронавирусную инфекцию сможет лишь массовая вакцинация населения. Только подобный путь способен предоставить возможности для быстрой и эффективной выработки коллективного иммунитета.

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