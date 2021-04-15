Открыта способность хлорированной воды к нейтрализации коронавируса

Коронавирус с почти 100-процентной вероятностью не выживает в хлорированной воде. Соответствующую информацию сообщили британские вирусологи из Имперского колледжа, осуществившие специальное исследование и выяснившие, что в обычном бассейне COVID-19 может погибнуть за 30 секунд.

В связи с этим, как объяснили ученые, посещать бассейны благодаря избранному для них способу дезинфекции, можно без больших опасений.

Важным в данном случае является то, чтобы фильтрация воды в бассейне производилась правильным образом. Об этом пишет Daily Express.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о статистике передачи коронавирусной инфекции от животных к человеку. Как указали в ведомстве, к настоящему моменту ни в стране, ни в мире подобных случаев не было зарегистрировано.